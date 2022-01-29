Biden: Kısa süre içinde Doğu Avrupa ve NATO üyelerine asker göndereceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna sınırındaki Rus asker yığınağı ile ilgili endişeler tırmanırken ABD'nin Doğu Avrupa'ya ve NATO ülkelerine "yakın zamanda" asker göndereceğini açıkladı.

Pentagon bu hafta olası bir savaş durumunda konuşlandırılmaları için 8 bin 500 askeri yüksek alarma geçirmişti.

Philadelphia'da yaptığı bir konuşmadan başkent Washington D.C.'ye dönerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, "Yakın bir tarihte Doğu Avrupa ve NATO ülkelerine asker göndereceğim. Çok fazla değil" dedi.

ABD'nin Batı Avrupa'daki NATO müttefiklerinde on binlerce ABD askeri bulunuyor.

Ukrayna bir NATO ülkesi olmadığı için NATO müttefiklerinin olası bir saldırı durumunda Kiev'i koruma zorunluluğu bulunmuyor. NATO, olası bir savaşın doğu üyelerini oldukça etkileyebileceğine inanıyor.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.