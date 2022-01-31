Biden, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsüne dahil etme planı konusunda Kongre'yi bilgilendirdiklerini duyurdu

ABD Başkanı Joe Biden, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsüne dahil etme planı konusunda Kongre'yi bilgilendirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Katar'ı Orta Doğu'da ABD’nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını duyurdu.