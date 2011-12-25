-Biden, Irak'taki şiddet olaylarından kaygılı HONOLULU (A.A) - 25.12.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'yi ve Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani'yi telefonla aradığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Biden'in, Nuri El Maliki'ye ABD askerlerinin ülkeden ayrılmalarının ardından meydana gelen Bağdat'taki şiddet olaylarını ve mevcut siyasi iklime dair kaygılarını dile getirdiği kaydedildi. Mesud Barzani ile de ayrıca görüşme yapan Biden'in, ABD'nin ''Irak'lı liderler arasında diyaloğu sürdürme çabalarını'' desteklediğini vurguladığı belirtildi. Irak'taki Amerikan askerlerinin çekilmesinden önce Irak'ı ziyaret eden Biden, 2003 yılından bu yana Irak'ta bulunan ABD askerlerinin çekilmesiyle birlikte mezhepsel gerilimin arttığı dönemde Irak'lı liderle görüşerek önemli diplomatik rol üstlenmişti.