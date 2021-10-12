Biden'ın Yunanistan'a büyükelçi adayı gösterdiği iş insanı, diplomatların tepkisini çekti

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Yunanistan'a büyükelçi adayı olarak iş insanı George Tsunis'i aday göstermesi ABD'li diplomatların tepkisini çekti.

ABD'nin diplomat olarak diplomasi tecrübesi olmayan siyasi donörleri göreve getirmesi ülke içinde uzunca bir süredir tartışılıyordu. Diplomatlar, 2014'te Senato karşısına çıktığında Tsunis'in Norveç hakkında "bilgisiz" olmasının ardından ikinci bir şansı hak etmediğini savunuyor.

Senato, Tsunis'in Norveç büyükelçisi olarak görev yapmasını doğrulamak için 23 ay beklemiş, Tsunis daha sonra adaylığını çekmişti. Tsunis, 2014'te Senato'ya konuşurken başkanlık pozisyonuna sahip olmayan Norveç'in başkanı olduğunu söylemiş, ardından da yaptığı yorumlar sebebiyle iktidar koalisyonundaki bir partinin tepkisini çekmişti.

ABD'nin eski Suudi Arabistan büyükelçisi ve başkan Richard Nixon'ın baş çevirmeni Chas Freeman, "Bazıları 2014 doğrulama oturumlarının tarihin en utanç vericisi olduğunu hatırlayacaktır" dedi.

Biden yönetimi, Tsunis'in Yunanca konuşması ve Yunan-Amerikan gruplarına olan bağlantısı nedeniyle büyükelçiliğe liderlik edebilecek bir aday olduğunu savunuyor.

Reuters'a konuşan bir yetkili, Tsunis ve Biden'ın 20 yılı aşkın süredir birbirlerini tanıdıklarını ifade etti. Tsunis, sıklıkla Demokratlara bağışta bulunsa da destekledikleri arasında Cumhuriyetçi isimler de bulunuyor.