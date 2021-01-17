Biden'ın yemin töreni öncesi ABD'de "Trump destekçilerinin silahlı protestosu" uyarısı yapıldı

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Joe Biden'ın 20 Ocak'ta ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin etmesinden önce ülkedeki 50 eyalet ve Washington DC'de olası şiddetli protestolara dair uyarı yapıldı.

BBC'nin aktardığı habere göre, Biden'ın yemin töreni öncesi Ulusal Muhafızlar, Washington DC'ye olası bir şiddet eylemiyle mücadele etmek amacıyla gönderildi. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Trump destekçilerinin silahlı protesto başlatma tehlikesine dair 50 eyalete uyarı gönderdi.

Binlerce Ulusal Muhafız'ın gönderildiği Washington DC'de 20 Ocak yemin töreni sırasında pek çok yol kapalı olacak.

Trump destekçilerinin Kapitol binasına baskın düzenlediği 6 Ocak tarihinden bu yana pek çok sokak bariyerlerle kapatılmış durumdaydı. Yemin töreni günleri binlerce insanın toplandığı National Mall da Gizli Servis'in talebi üzerine kapatıldı.

Yetkililer, vatandaşlara yemin törenini evlerinden izlemeleri konusunda uyarı yaptı.