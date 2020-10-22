Biden'ın vergi planına tepki gösteren 50 Cent, Trump'a destek çağrısı yaptı: 20 Cent olmak istemiyorum

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Gerçek ismi Curtis Jackson olan ABD'li rapçi 50 Cent, Joe Biden'ın vergi planına tepki göstererek "Ben 20 Cent olmak istemiyorum" dedi ve 3 Kasım seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a oy vereceğini söyledi.

50 Cent, Twitter üzerinden bir haber kanalının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde Biden'ın vergi planının New York'ta vergi oranını yüzde 62'ye kadar çıkarabileceği görülüyor.

Ünlü rapçi bu görüntüyü paylaşarak, "BU NEDİR (TRUMP'A OY VERİN) S.ÇAYIM NEW YORK'A. Zaten KNİCKS'in de hiç kazandığı yok. Trump'ın siyahları sevmemesi umrumda değil. Yüzde 62 diyorlar siz aklınızı mı kaçırdınız" yazdı.

Kısa süre sonra da Cumhuriyetçi Parti'ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalında yorumcuların kendi paylaşımı üzerine konuştuğu anları kaydederek paylaşan 50 Cent, "Evet ben 20 Cent olmak istemiyor. Yüzde 62 çok çok kötü bir fikir" yazdı.