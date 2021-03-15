Biden'ın üst düzey kabine yetkilileri ilk yurt dışı ziyaretlerini gerçekleştiriyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, pazartesi günü Japonya'nın başkenti Tokyo'ya indi. Uzmanlar, Çin'in güçlenmesi tehditi karşısında Biden yönetiminin Hint-Pasifik bölgesine odaklanma kararı sebebiyle kabine üyelerinin ilk ziyaretlerini buraya gerçekleştirdiğini konuşuyor.

15-18 Mart arasındaki ziyarette bakanlar Tokyo'nun yanı sıra Güney Kore'nin başkenti Seul'u ziyaret edecek.

Uzmanlar Blinken ve Austin'in yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Güney ve Doğu Çin Denizi'nde seyahat özgürlüğü, tedarik zinciri, Kuzey Kore'nin nükleer programı ve Myanmar'daki darbe gibi konuları ele almalarını bekliyor.

Blinken ve Austin, Japonya'da "2+2 Görüşmeleri" için Japon mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Blinken aynı zamanda Japonya iş dünyasının liderleri ve gazetecilerle de görüşecek. Bakanlar, perşembe gidecekleri Güney Kore'de de mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.