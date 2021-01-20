Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü adayı Haines, göreve gelirse Cemal Kaşıkçı raporunu yayımlayacağını duyurdu

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ABD'nin bugün göreve başlayacak Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Ulusal İstihbarat Direktörü görevine aday gösterdiği Avril Haines, göreve gelmesi durumunda Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporları yayınlayacağını duyurdu.

Senato İstihbarat Paneli karşısına çıkan Haines'e bir senatör, "Kongre, Ulusal İstihbarat Direktörü'nün gazeteci Kaşıkçı'nın katledilmesinden kimin sorumlu olduğuyla ilgili gizli olmayan raporu sunmasını zorunlu kılan bir yasa geçirdi. Görevi alırsanız Kongre'ye raporu sunacak mısınız?" diye sordu.

Haines, "Kesinlikle. Yasaya uyacağım" diye yanıt verdi.

Soruyu soran Senatör Ron Wyden, Trump iktidarının Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini veren kişinin kimliğini saklamaya çalıştığını söyledi.

Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda 2 Ekim 2018'de öldürülmüştü.

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