Biden'ın Paris İklim Anlaşması'na dönme sözünü kutlayan Macron: Amerikalı dostlarımız, yeniden hoşgeldiniz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın ülkeyi Paris İklim Anlaşması'na döndürme taahüdünü hatırlatarak "Yeniden hoşgeldiniz, eve hoşgeldiniz" mesajı verdi.

Paris İklim Anlaşması'nın beşinci yıl dönümünde Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron "Paris Anlaşması bütün adımlarımızı atmak için bir referans noktasıdır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan çekildiğini, seçilmiş başkan Biden'ın göreve geldiği ilk günde geri döneceğini hatırlatan Macron "Amerikalı arkadaşlarımıza 'yeniden hoşgeldiniz, evinize hoşgeldiniz' diyoruz " dedi. Macron, iklim kriziyle mücadelede adımların olabildiğince hızlı olması gerektiğini vurguladı.

Zirvede konuşan BM Genel Sekreteri Antonia Guterres de "Önümüzde çok zaman yok" diyerek bütün ülkeleri iklim acil durumu ilan etmeye çağırdı.

BM'nin zirvesinde 70 ülkeden liderler katılırken ABD Başkanı Donald Trump katılmadı. Joe Biden ise zirveye bir mektup göndererek göreve başladığında Paris İklim Anlaşması'na katılacağını yineledi.

ABD’nin Barack Obama döneminde verdiği iklim taahüdünden geri adım atması her yıl atmosfere 3 milyar ton daha fazla karbondioksitin karışması anlamına geliyor.