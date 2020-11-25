Biden'ın kabinesinde yer alması beklenen isimlerin kurduğu şirkette Hakan Atilla aleyhinde tanıklık yapan David Cohen de bulunuyor

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın kuracağı hükûmette Dışişleri ve Savunma bakanları olarak görev almasını istediğini belirttiği isimlerin beraber kurdukları stratejik danışmanlık şirketinde Halkbank davasında Hakan Atilla aleyhine tanıklık yapan David Cohen de yer alıyor.

ABD'de 2021'de kurulacak yeni kabinede yer alması beklenen Antony Blinken (Dışişleri Bakanı) ve Michele Flournoy'un (Savunma Bakanı), WestExec şirketinde halen yöneticilik yaptığı görülüyor.

Hürriyet muhabiri Razi Canikligil, şirketin ekibinde Halkbank davasında Atilla'ya karşı tanıklık yapan eski CIA görevlisi ve eski ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Ofisi müsteşarı David Cohen'in de yer aldığına dikkat çekti.