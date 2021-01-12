Biden'ın Hazine Bakanı Janet Yellen, özel kalem müdürü olarak Didem Nişancı'yı seçti

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın Hazine Bakanı olarak seçtiği Janet Yellen'ın özel kalem müdürünün Türk asıllı Didem Nişancı olacağı belirtildi. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Yellen, Hazine Bakanlığında özel kalem müdürlüğü görevine Didem Nişancı'yı getirecek. Bloomberg LP'de çalışan Nişancı'nın teklifi kabul ettiği belirtildi.

1973 doğumlu Didem Nişancı daha önce eski ABD başkanı Barack Obama döneminde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunda (SEC) özel kalem müdürlüğü yapmış ve 2018'de Bloomberg'e geçmeden önce Promontory Finansal Grup şirketinde çalışmıştı.