Biden’ın Hava Kuvvetleri Sekreteri adayı: Göreve gelirsem Türkiye'de F-35 parçası üretilmeyecek

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için aday gösterdiği Frank Kendall, göreve gelmesi durumunda F-35 savaş uçağı parçalarının Türkiye'de üretilmesinin durdurulacağını söyledi.

Adaylık sürecinin bir parçası olarak Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi'nin önünde konuşan Kendall, "Türkiye'deki mevcut durumu göz önünde bulundurduğumuzda orada F-35 parçası üretmememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kendall, "Göreve gelmeniz durumunda mümkün olan ilk zamanda üretimin durdurulduğundan emin olacak mısınız?" sorusuna da "Evet" diyerek yanıt verdi.

ABD, Türkiye'yi Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi almasının ardından F-35 programından çıkarmıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, nisan ayında yaptığı bir açıklamada, ". Bir elektronik uçaktan bahsediyoruz. Önemli bir uçaktı. Biz bunun sadece alıcısı değil; ortağıydık. Motor parçaları da dahil olmak üzere bine yakın parçayı Türkiye üretiyordu. Bazı parçaları hâlâ üretiyor. Çünkü tek tedarikçiyiz. Taahhütler olduğu için üretiyoruz" demişti.