Biden'ın göreve başladıktan sonra 10 günlük eylem planı netleşti: İklim krizi, ırkçılık, Koronavirüs ve ekonomi ilk sırada

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ABD'ni 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın Özel Kalem Müdürü Ron Klain, 20 Ocak yemin töreninden itibaren yeni yönetimin ilk 10 günde atacağı adımları duyurdu. Klain, Biden'ın göreve başlayacağı ilk 10 günde Koronavirüs, ekonomi, göçmenler ve iklim krizi konularında kararlar alacağını söyledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Biden'ın Özel Kalem Müdürü Ron Klain'in gelecek Beyaz Saray danışmanlarına gönderdiği rapor, Biden'ın göreve başlar başlamaz "Koronavirüs salgını, iklim krizi, ekonomi ve ülke genelinde protestolara neden olan ırkçılıkla mücadele gibi dört ana gündeme odaklandı.

Klain raporunda "Seçilmiş Başkan Biden, görevdeki ilk 10 gününde bu dört krize dikkati çekmek, acil ve geri dönülemez zararları önlemek ve ABD'nin dünyadaki yerini yeniden oturtmaya odaklanacak. Biden, yalnızca Trump yönetiminin yarattığı hasarları düzeltmek için değil, ülkeyi ileriye götürmek için adım atacak" ifadelerini kullandı.

"20 Ocak'tan itibaren adımları atacak"

Başkanlık devir tesliminin gerçekleştiği yemin günleri ABD'de normalde federal bir tatil olarak kabul edilip çeşitli törenlerle geçse de Klain, Biden'ın birkaç yürütme adımı atacağını söyledi. Biden'ın yemin edeceği gün, Koronavirüs salgını ve güvenlik tehditi nedeniyle de geleneksel törenlerden farklı geçecek.

Klain, Biden'ın ilk gününde atacağı adımların Koronavirüs salgını ve ekonomik duruma odaklanacağını belirtti. Bu adımlardan birinin pandemi boyunca süren öğrenci borçlarının ve ev tahliyelerinin durdurulması olduğu belirtildi. Biden'ın aynı zamanda federal binalarda maskeyi zorunlu kılan "100 günlük maske" kararı alması bekleniyor. Biden'ın aynı zamanda Trump’ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan hamlesini bertaraf edecek bir kararnameye imza atacağı belirtildi.

"Trump'ın aksine yasal izin süreçlerine dikkat edecek"

Klain, Biden'ın atacağı diğer adımlarda Donald Trump'ın görevdeki ilk günlerinin aksine yasal izin sürecine dikkat edeceğini vurguladı. Klain "Biden'ın kararları Başkan için uygun ve anayasal bir rolü yeniden inşa edecek" ifadelerini kullandı.

Klain, Biden'ın ilk 10 günde Trump'ın sınır politikalarını yeniden düzenleyeceğini, sınırı geçen ve ailelerinden ayrılan göçmen çocukları yeniden aileleriyle birleştirme sürecini başlatacağını belirtti.

Klain, yürütmenin diğer "önceliklerini" şu şekilde sıraladı: Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık Koronavirüs ve ekonomi teşvik paketi ile asgari ücret, oy kullanma hakkı ve kadına yönelik şiddetle ilgili yasa tasarıları.