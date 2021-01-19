Biden'ın dışişleri bakanı adayı, Senato'ya ABD'nin müttefikleriyle arasını düzeltmeyi hedeflediğini söyleyecek

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ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın kuracağı hükûmette Senato'nun onay vermesi durumunda dışişleri bakanı olarak görev yapacak olarak Antony Blinken, bugün ABD'nin son 4 yılda bozulan müttefik ilişkilerini düzeltmek için çalışacağına dair söz verecek.

Biden'ın yemin edip göreve başlamasından bir gün önce Senato'nun Dış İlişkiler Komitesi'nin karşısında bir konuşma yapacak olan Blinken; Rusya, Çin ve İran'ın oluşturduğu tehditlere karşı da birleşik bir cephe kuracağını söyleyecek.

Reuters'ın aktardığına göre Blinken'in bugün yapmak üzere hazırladığı konuşmada şu ifadeler yer alıyor:

"Biz angaje olmadığımızda veya liderlik etmediğimizde iki şeyden biri oluyor: Ya başka ülkeler bizim çıkar ve değerlerimize hizmet etmeyecek şekilde yerimizi almaya çalışıyor, ya da kimse yerimizi almıyor. O zaman da kaos oluyor"

Konuşmasında otoriter devletlerin uluslararası sistemin istikrarına tehdit oluşturduğunu ifade edecek olan Blinken, siber güvenliğe de değinecek.