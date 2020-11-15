Biden'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Klain: Trump'ın tweeti, Biden'ın seçimi kazandığı gerçeğinin teyididir

Resmi olmayan sonuçlara göre ABD seçimlerini kazanan Joe Biden' ın Beyaz Saray Kalem Müdürlüğü'ne atadığı Ron Klain , seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump' ın "Biden kazandı çünkü seçim hileliydi" açıklamasına ilişkin olarak "Trump'ın bu tweeti, Biden'ın seçimi kazandığı gerçeğinin bir başka teyididir" dedi.

NBC kanalında mevcut ABD Başkanı Donald Trump'ın rakibi Joe Biden'ın seçim galibi ilan edilmesine ilişkin attığı tweetleri değerlendiren Klain, Trump'ın söz konusu ifadelerinin Joe Biden'ın seçimi kazandığı gerçeğinin bir teyidi olduğunu dile getirdi.

Sputnik Türkçe'nin haberine göre; oy sayımlarına ilişkin 'temelsiz iddialara yer verilmesi' gerekçesiyle, Trump'ın söz konusu paylaşımlarının geri kalanına katılmadığını söyleyen Klain, "Biden kazandı çünkü daha çok oy topladı. Tam olarak, Başkan Trump'ın dört yıl önce 'ezici' olarak tanımladığı miktarda oy toplayarak seçimi kazandı" dedi.

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7 Kasım Cumartesi günü ABD'nin önde gelen tüm medya kuruluşları, Demokrat aday Joe Biden'ın 270 delegeye ulaşarak ABD'nin 46. Başkanı seçildiğini duyurdu. Trump, bunun resmi sonuçlar değil, medya projeksiyonları olduğunu ifade ederek hâlâ yarıştan çekilmedi ve Biden'ı tebrik etmedi. Trump, Biden'ın lehine on binlerce "yasa dışı" oyun sayıldığını iddia ediyor.