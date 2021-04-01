Biden'ın 2 trilyon dolarlık planı

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ABD Bakanı Joe Biden, ABD'nin altyapısını yenilemek ve geliştirmek için hazırlanan 2 trilyon dolarlık planını sundu.

Pittsburgh kentinin biraz dışında bir konuşma yapan Biden, "Bu üstün körü bir tamir planı değil. Bu Amerika'ya her jenerasyonda bir kez yapılabilecek bir yatırım" diye konuştu.

New York Times'ın aktardığına göre Beyaz Saray yetkilileri plan kapsamında "20 bin mil yolun tekrar inşa edileceğini, ekonomik öneme sahip 10 köprünün tamir edileceğini, kurşun boruların kaldırılacağını ve milyonlara istihdam sağlayacak projeler üretileceğini" ifade etti.

Yetkililer aynı zamanda planın daha temiz enerji kaynaklarına yönelimi hızlandırarak iklim değişikliği ile mücadeleye destek olacağını ve ekonomide ırksal eşitliğe destek sağlayacağını ifade etti.

Biden, planın maaşları artıracağını, internet bağlantısını hızlandıracağını, içme suyu kalitesini yükselteceğini ve işe gidiş-geliş süresini azaltacağını dile getirdi. Plana bütçe almak için 15 yıl boyunca şirketlerden alınan vergiler yükseltilecek.

Biden plan için Kongre'de iki partinin de desteğini istedi. Ancak Cumhuriyetçiler, planla ilgili çekinceleri olduğunu sinyallerini verdi.