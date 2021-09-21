Biden ilk BM Genel Kurulu konuşmasını yapacak; "ABD geri döndü" mesajını hatırlatacak

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ABD Başkanı Joe Biden, bugün başkan olarak ilk Birleşmiş Milletler konuşmasını gerçekleştirecek. Çok sayıda gündem maddesinin olduğu BM Genel Kurulunda Biden'ın, "ABD geri döndü" mesajını öne çıkarması bekleniyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, “ABD geri döndü” mesajını BM konuşmasında da gösterecek olan ABD Başkanı Biden’ın önünde savunması gereken çok sayıda gündem maddesi de olacak. Beyaz Saray’ın BM Genel Kurulunda yapılacak bu konuşmayı, küresel girişimi yeniden üstlenmek ve BM üye ülkeleri “ABD’nin döndüğüne” ikna etmek için bir şans olarak gördüğü belirtildi.

Bir üst düzey Biden yönetimi yetkilisi “Başkan ve dünya sahnesindeki liderliği için önemli bir hafta” ifadelerini kullandı.

Yetkili, bugün yapılacak konuşmanın ’20 yıllık savaşın sonuna’ ve yoğun diplomasi dolu bir dönemin başlangıcına vurgu yapacağını söyledi. Biden’ın konuşmasında, dünyanın bloklara ayrıldığı yeni bir Soğuk Savaş’tan kaçınmak istediğini söyleyeceği belirtildi.

Af Örgütü New York Ofisi Direktörü Sherine Tadros, Biden’ın geçmişte BM’ye yönelik açıkca düşmanca tavırları olan eski ABD Başkanı Donald Trump’la karşılaştırmaktan faydalanabileceğini söyledi. Tadros “Kıyas noktası düşük. Yeniden etkileşim olduğuna şüphe yok. Ancak Afganistan’a, Gazze savaşına bakarsanız Biden yönetiminde BM’nin B planı gibi görüldüğünü görürsünüz” dedi.