Biden, hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, hükûmetin kapanmasını engelleyecek ve aralık ayına kadar para akışını sağlayacak geçici bütçe tasarısını imzaladı.

BBC’de yer alan habere göre, ABD’de hükûmetin kapanmasına çok az zaman kala, Kongre bütçe tasarısını onayladı.

Onaylanan bütçe içinde hortumdan etkilenenler ve Afgan mülteciler için para da bulunuyor.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 175 vekil tasarının aleyhinde, 254 vekil ise lehinde oy kullandı. Senato’da yapılan oylamada da tasarı 65’e 35 geçti.

Biden, Kongre’nin onayından sonra hükümet kapanmasına saatler kala, imzasını atarak yasanın yürürlüğe girmesini sağladı.