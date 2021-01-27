Biden hükûmeti, yaz sonu veya sonbahar başına ABD'de 300 milyon kişinin aşılanmasını planlıyor

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ABD Başkanı Joe Biden, yaz aylarının sonunda veya sonbaharın başında ABD halkının büyük oranda aşılanmış olması hedefiyle aşılama programlarını hızlandıracaklarını bildirdi.

Biden, hedefinin bu süreçte 300 milyon ABD'linin aşılanması olduğunu belirtti.

Geçen hafta göreve başlayan yeni hükûmet, eyaletlere daha fazla aşı tedariki yapmayı hedefliyor. Hükûmet aynı zamanda Pfizer ve Moderna'dan toplam 200 milyon doz aşı almasını sağlayacak olan hakkını kullanacak.

Hükûmet aşı dağıtımını günde 1.4 milyon doz, haftada da 10 milyon doza çıkarmayı hedefliyor. Aynı zamanda Biden başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon kişiye aşı yapılması planlandığı duyurulmuştu.

"Bu üstlendiğimiz en büyük operasyonel zorluklardan biri olacak" diyen Biden, aşıların eyaletlere ulaştırılacağının sinyalini vererek, "Yardım geliyor" dedi.

Biden göreve gelmesinden bu yana sık sık yaptığı gibi Trump'ın hamlelerini eleştirerek, "Biz başladığımızda aşı programı beklediğimizden de kötü durumdaydı. Şimdiye kadar eyalet valileri ne kadar aşı alacaklarını bilmiyorlardı. Bu kabul edilemez" diye konuştu.