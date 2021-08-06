Biden, "Hong Konglular baskı altında" dedi; ABD'ye gelenlerin 18 ay kalabileceğini söyledi

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ABD Başkanı Joe Biden, Hong Kongluların özgürlüğünün Çin tarafından ihlal edildiğini söyleyerek ABD’ye gelen Hong Kong vatandaşlarının 18 ay boyunca kalabileceğini duyurdu.

BBC’de yer alan habere göre, Biden'ın Hong Konglular için yaptığı açıklamadan hâli hazırda ABD’de bulunan Hong Kongluların da faydalanabileceği belirtildi.

Biden, Çin’in demokratik süreçleri ve kurumları zayıflattığını, akademik özgürlüğe sınırlar getirdiğini ve basın özgürlüğüne baskı kurduğunu söyledi. Biden, ulusal güvenlik yasası kapsamında 100’den fazla aktivist, muhalif siyasetçi ve gazetecinin gözaltına alındığını hatırlattı.

Biden’ın açıklamaları Çin’in tepkisini çekti. Washington’ın Çin Büyükelçisi sözcüsü Liu Pengyu, “Çin’in içişlerine yoğun bir şekilde müdahale ediliyor” ifadelerini kullandı.

ABD’den önce, ulusal güvenlik hasasının çıkmasıyla Britanya, Hong Konglulara kalıcı vatandaşlık için bir yol haritası sunmuştu.

ABD, Hong Kong’dan 2019’da 155 bin, 2020’de 23 bin kişinin ülkeye geldiğini açıkladı.