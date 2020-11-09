Biden-Harris hükûmetinin "1.gün" planları

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Uzun bir kampanya sürecini takip eden 4 günlük oy sayımı sonucunda ABD'nin 46. Başkanı seçilen Demokrat Joe Biden, Oval Ofis'teki ilk günü için hazırlıklara başladı.

New York Times'ın aktardığına göre Biden'ın atacağı ilk adımlar Trump'ın attığı bazı radikal adımları geri çevirmek olacak. Biden, göreve başladığı gün olacak 20 Ocak 2021'de bu yönde bazı başkanlık kararnameleri yayımlayacak.

Seçimi kazandıktan sonra planlarını açıkladıkları internet sitesinde Biden ve seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 1. günlerinde 4 başlık için mücadeleye hazır olacaklarını ifade etti: Covid-19, ekonomik iyileşme, ırksal eşitsizlik ve iklim değişikliği.

Sitedeki açıklamada, "Biden-Harris yönetimi, geçiş döneminde oluşturacağı temelle orta sınıfı güçlü bir şekilde tekrar inşa edecek bir adil iyileşmeye liderlik edecek. Yönetim, aynı zamanda geleceğin ekonomisini inşa edecek" denildi.

Aynı zamanda Biden'ın göreve geldiği ilk saatlerde Birleşmiş Milletler'e "ilklim değişikliğine karşı küresel savaşa" tekrar katılmayı istediklerini bildiren bir mektup yollayarak Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na tekrar katılacağı belirtildi.

Biden, Koronavirüs'le mücadele için bir "Ulusal tedarik zinciri komutanı" atayacağını belirtirken, devlet çalışanlarına tekrar sendiklanma hakkı verileceğini de bildirdi.

Savaş noktalarından kaçan sığınmacılara daha çok barınma alanı sağlamayı planladığını ifade eden Biden, Trump'ın çoğunlukla Müslüman ülkeleri hedef alan seyahat yasağını da geri çekeceğine söz verdi.

Biden, yönetiminde çevre denetimi düzenlemelerinde de Obama dönemi politikalarına döneceğini sinyallerini verdi.

Demokrat lider, 1. günde Dünya Sağlık Örgütü'ne de tekrar katılacaklarını söyledi.

Öte yandan 20 Ocak'ta görevi teslim edecek olan Trump, hâlâ seçim sonuçlarını tandığına dair bir açıklama yapmadı. Trump, seçimde yasal olmayan oyların sayıldığını ve aslında "kendisinin kazandığını" iddia ediyor.