Biden, Gazze'nin tekrar inşası için destek yapılacağına dair söz verdi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, 11 gün süren hava saldırıları sonucunda büyük hasar gören Gazze'nin tekrar inşa edilmesinde rol oynayacaklarını söyledi.

Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, Batı destekli Filistin Ulusal Yönetimi'ne "büyük bir yardım paketi" sağlanacağına dair söz verdi. Biden, böylece yapılan desteğin Hamas'ın tekrar cephaneliğini doldurması için kullanılamayacağını ifade etti.

ABD lideri, bölgede iki devletli çözümü desteklediklerini bir kez daha vurguladı.

Biden, "Şunu vurgulayalım; bölgedeki ülkeler hep birlikte İsrail'in bağımsız bir Yahudi devlet olarak var olma hakkı olduğunu kabul edene kadar barış olmayacak" dedi.