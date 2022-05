"Biden, Fox News'un sahibi Murdoch'un dünyanın en tehlikeli adamı olduğunu düşünüyor"

ABD Başkanı Joe Biden’ın Fox News’un sahibi medya devi Robert Murdoch’un “dünyanın en tehlikeli adamı” olduğunu söylediği belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Biden’ın Murdoch hakında 2021 ortasında kullandığı belirtilen ifadeler, yeni çıkacak New York Times muhabirleri Jonathan Martin ve Alex Burn imzalı “his Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America’s Future” kitabında aktarıldı.

Burns ve Martin’e göre, Biden, Fox News kanalının sahibi Robert Murdoch’u ABD’deki “en yıkıcı güçlerden biri” olarak görüyor.

Fox News, açık bir şekilde eski ABD Başkanı Donald Trump’ı desteklese de Murdoch ve Trump arasıda gerilimler yaşanmıştı.