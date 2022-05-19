Biden; Finlandiya ve İsveç liderleri ile NATO genişlemesi üzerine görüşecek

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Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik müzakerelerinin başlamasını engellemesinin ardından bugün ABD Başkanı Joe Biden, iki kuzey ülkesinin lideriyle bir araya gelecek.

Biden, Asya'ya Başkan olarak ilk ziyaretini başlatmadan önce perşembe günü Beyaz Saray'da İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ülkelerin potansiyel NATO üyeliği hakkında konuşacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ''Bu Avrupa güvenliği için tarihi bir an. Uzun süredir tarafsızlık geleneği olan iki ülke dünyanın en güçlü savunma ittifakına katılacak'' dedi.

Sullivan, ABD'li yetkililerin Türkiye'nin endişelerinin karşılanabileceğinden de emin olduğunu vurguladı.