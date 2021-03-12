Biden, eyaletlerin en geç 1 Mayıs'ta aşı erişimini tüm yetişkinlere açması gerektiğini söyledi

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs itibariyle eyaletlerin aşı erişimini tüm yetişkinlere açması yönünde direktif vereceğini ve ülkenin Bağımsızlık Günü olarak kutladığı 4 Temmuz'da virüsten de kurtulma süreçlerinin başlangıcını kutlamalarını hedeflediğini söyledi.

ABD'nin Koronavirüs pandemisi nedeniyle kapanmasının yıl dönümünde Beyaz Saray'dan halka seslenen Biden, "insanlar gardını indirirse" önlemlerin tekrar sertleşebileceğini ifade etti.

Biden, "Tüm eyaletleri, kabileleri ve bölgeleri en geç 1 Mayıs'ta olmak üzere aşı erişimini 18 yaşın üzerindeki herkese açmaları için yönlendireceğim" diye konuştu.

Biden, başkanlığının ilk 100 gününde 100 milyon aşı hedefinin aşılacağını ifade ederken aşılama konusunda ABD'nin kapasitesine güvendiğinin sinyallerini verdi.

24 dakikalık konuşmasında Biden, "Tüm bunları yaparsak 4 Temmuz'da aileleriniz ve dostlarınızla bahçede bir araya gelip barbekü yapma ve Bağımsızlık Günü'nün kutlama ihtimaliniz yüksek" dedi. Biden konuşmasının devamında, "Bu zorlu yıldan sonra Bağımsızlık Günü'nün gerçekten özel kılabiliriz. O gün sadece ülke olarak bağımsızlığımızı kazanmamızı değil, virüsten bağımsızlığımızın başlangıcını da kutlayabiliriz" ifadelerini kıllandı.