Biden, Erdoğan'a seslendi: Ayasofya'nın tekrar müze olmasını ve herkesin kullanımına açık olmasını diliyorum

ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Donald Trump'ın rakibi Demokrat Partili rakibi Joe Biden, camiye çevirilerek ibadete açılan Ayasofya konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ayasofya kararını değiştirmeye çağırıyorum. Ayasofya'nın tekrar müze olarak hizmet vermesini ve herkesin kullanımına açık olmasını diliyorum" dedi.

Reuters'ın haberine göre; Ayasofya'nın camiye çevirilerek ibadete açılmasına ilişkin yorum yapan Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Ayasofya kararını değiştirmeye çağırıyorum. Ayasofya'nın tekrar müze olarak hizmet vermesini ve herkesin kullanımına açık olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerilimine ve NATO'nun attığı adımlarla ilgili de değerlendirmede bulunan Biden, "NATO'nun Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi düşürme çabasını ve iki ülke arasındaki çatışmayı önleyici mekanizmanın kurulması doğru adımlardır" dedi.

Trump, "Trump yönetimi, diplomasi için alan oluşturmak amacıyla, Türkiye'ye Yunanistan'a karşı kışkırtıcı eylemlerden kaçınması için Türkiye'ye baskı yapmalı" ifadesini kullandı.