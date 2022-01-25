Biden, enflasyonu soran gazeteciye küfür etti: Aptal o..... çocuğu

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ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalının muhabirine sinirlenerek küfür etti.

Biden'ın pazartesi günü düzenlediği basın toplantısının sonunda gazeteciler salondan ayrılırken Fox News muhabiri Peter Doocy, "Sizce enflasyon ara seçimlerde (Demokrat Parti için) siyasi bir sorun mu?" diye sordu.

Mikrofonu kapatmadığını fark etmeyen Biden, "Hayır, daha fazla enflasyon bence bizim için mükemmel bir kazanç. Ne aptal bir o..... çocuğu" dedi. Biden'ın sözleri salonda duyuldu.

Biden'ın küfürlü ifadesi, Beyaz Saray'ın toplantı için aldığı deşifrede de yer aldı.

Biden, basın toplantısını Rekabet Konseyi'yle enflasyonla mücadele kapsamında yapacağı görüşme konusunda bilgilendirme yapmak için düzenlemişti, ancak kendisine sıklıkla Ukrayna krizi ile ilgili sorular soruldu. ABD'de enflasyon yüzde 7'ye çıktı.

ABD liderinin ifadeleri sosyal medyada viral oldu. Doocy, Fox News'ta katıldığı bir programda Biden'ın daha sonra kendisini arayıp, "Kişisel bir şey değil dostum" dediğini belirtti.