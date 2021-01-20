Biden döneminde Beyaz Saray'da Koronavirüs önlemleri sıkı olacak: Günlük test ve N95 maskesi zorunlu kılınacak

Joe Biden'ın ABD'nin 46. Başkanı olarak yemin etmesine saatler kala, yeni yönetimin Koronavirüs'e karşı Beyaz Saray'da alacağı sıkı önlemler de netleşmeye başladı. Beyaz Saray'da Koronavirüs vakalarıyla karşılaşmamak için tüm personelin günlük test olacağı ve her zaman N95 maske takacağı belirtildi.

Axios haber sitesinde aktarılana göre, Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki görevinin başlamasından önce yeni yönetimin Covid-19'a karşı alacağı önlemler de netleşti. Gelecek dönemde çalışacak yeni personele gönderilen yönergede, günlük Koronavirüs testleri ve N95 maske zorunluluğu yer aldı.

78 yaşındaki Joe Biden'ın Koronavirüs aşısının ilk dozunu olduğu hâlde risk grubunda olması nedeniyle Covid-19 temasından ciddi bir şekilde korunacağı belirtildi.