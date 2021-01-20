Biden döneminde Beyaz Saray'da Koronavirüs önlemleri sıkı olacak: Günlük test ve N95 maskesi zorunlu kılınacak

Axios haber sitesinde aktarılana göre, Joe Biden'ın Beyaz Saray'daki görevinin başlamasından önce yeni yönetimin Covid-19'a karşı alacağı önlemler de netleşti. Gelecek dönemde çalışacak yeni personele gönderilen yönergede, günlük Koronavirüs testleri ve N95 maske zorunluluğu yer aldı.
78 yaşındaki Joe Biden'ın Koronavirüs aşısının ilk dozunu olduğu hâlde risk grubunda olması nedeniyle Covid-19 temasından ciddi bir şekilde korunacağı belirtildi.
Biden yönetimi, göreve başladıktan sonra "İlk Gün Adımları" çerçevesinde ülkedeki Covid-19 salgınıyla mücadeleye özel bir öncelik verecek. Biden, federal binalarda 100 gün boyunca maske zorunluluğu getirileceğini açıklamıştı.