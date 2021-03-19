Biden döneminde ABD ve Çin'in üst düzey yetkilileri ilk kez bir araya geldi; toplantıda tansiyon sık sık yükseldi

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Joe Biden'ın göreve gelmesinden bu yana ABD'li ve Çinli üst düzey yetkilileri bir araya getiren ilk toplantıda taraflar sıklıkla birbirleri hakkında sert ifadeler kullandı ve suçlamalarda bulundu.

Küresel rakipler arasındaki ipleri iyice geren konuların konuşulması için Alaska'da düzenlenen toplantıda ABD heyetine Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan liderlik etti. Çin heyetine ise ülkenin en yüksek rütbeli diplomatı Yan Jiçi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi liderlik etti.

Tartışmalar sırasında tansiyon yükselince ABD heyetinden bir kişi Çin heyetini "şov yapmak" ve "protokolu ihlal etmekle" suçladı.

Blinken ilk toplantının başında, "Çin hakkındaki derin endişelerimizi masaya yatıracağız. Bunların arasında Sincan, Hong Kong, Tayvan, ABD'ye yapılan siber saldırılar ve müttefiklerimize yapılan ekonomik baskı da var. Bu maddelerin hepsi küresel istikrarı koruyan kural temelli düzeni tehlikeye atıyor" dedi.

Yang, Blinken'a 15 dakikalık bir konuşmayla cevap verdi. ABD tarafının çeviri için beklemek durumunda kaldığı açıklamalarda ABD'ye "sallantıda olan bir demokrasi" derken "azınlıklara yapılan muameleyi" de eleştirdi.

Yang, "ABD diğer ülkeleri bastırmak için askeri gücünü ve finansal hegemonyasını kullanır" dedi ve ekledi; "Şunu söyleyeyim; ABD, Çin'den daha güçlüymüş gibi davranacak konumda değil".

Normal diplomatik görüşmelerde birkaç dakika süren basına açık açılış konuşmalarının bir saatten uzun sürmesinin ardından bu sefer de taraflar basının salondan ne zaman çıkarılacağı konusunda tartışmaya başladı.