Biden, Doğu Avrupa'ya askeri destek açıklamıştı; Polonya, ABD'nin 2 bin 500 asker daha göndereceğini duyurdu

Polonya, ABD’nin Doğu Avrupa’ya daha fazla asker gönderme planları kapsamında Polonya’ya 2 bin 500 asker daha göndereceğini açıkladı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Pawel Soloch, Polskie Radyo’ya yaptığı açıklamada “ABD askerlerine güveniyoruz ve bu tarz görüşmeler oldu. ABD, Doğu Avrupa’ya 8 bin-8 bin 500 arası ek asker göndereceğini zaten söyledi. Görünen o ki biz de 2 bin 500 ek asker alacağız.” dedi.

Soloch, şu an iki senaryo olduğunu, birinin ABD askerlerinin fiziksel olarak Doğu Avrupa’da bulunması, diğerinin ise ihtiyaç olduğu durumda ciddi sayıda askerin gönderilmesi üzerine bir mekanizma kurulması olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü yaptığı açıklamalarda ABD’nin yakında Doğu Avrupa ülkelerine ek birlik göndereceğini söylemişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.