Biden, Demokrat Parti başkan adaylığına çok yakın; Sanders, yarıştan çekilebileceğinin sinyallerini verdi

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ABD Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın seçim kampanyası, Demokrat Parti ön seçimlerinde rakibi Joe Biden'ın iyice gerisine düşen başkan aday adayının yarıştan çekilebileceğinin sinyallerini verdi.

Kampanya, salı günü alınan yenilginin ardından kampanya destekçilerine gönderilen e-postada her zamankinin aksine bağış talebinde bulunmadı. Kampanya ayrıca Facebook'a verdiği reklamları askıya aldı.

Sanders'ın kampanya yetkilileri, başkan aday adayı ve eşi Jane'in Washington'dan ayrılıp eve döneceğini ve burada destekçilerle bir araya gelip kampanyanın geleceğini belirleyeceğini ifade etti.

Yarışı birinci götüren Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Yardımcı Kampanya Direktörü Kate Bedingfield, iki aday adayının sağlık sistemi krizi konusunda düzenli olarak temas kurduğunu ifade etti. The Washington Post, politikalarda ortak bir anlaşmaya varılırsa, Sanders'ın yartıştan çekilme konusunda kendisini daha rahat hissedebileceğini ifade etti.

Bedingfield, Washington Post'a yaptığı açıklamada kampanya seviyesinde de temas halinde olduklarını ve Koronavirüs sürecinde kampanyalarını nasıl yürüteceklerini konuştuklarını ifade etti. Seçim kampanyaları geçen hafta dijital ortama taşınmış, ekipler evlerine gönderilmiş ve aday adayları miting yapmayı bırakmıştı.

Biden kampanyasından bir kaynağa göre, eski başkan yardımcısının ekibi, ön seçim sürecinin geriye kalanında Sanders'a saldırmama kararı aldı.

Sanders'ın kampanya yetkilileri senatörün henüz kesin bir karar vermediğini vurgulayarak, sürecin devam etme ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Joe Biden, salı günü yeni tip Koronavirüs salgını gölgesinde yapılan üç ön seçimde de rakibi Bernie Sanders'ı rahatlıkla geçerek Demokrat Parti başkan adaylığı yarışında çok ciddi bir avantaj elde etti. Biden bu sonuçlarla kapanması zor bir delege farkı açtı. Şu ana kadar yapılan dağılıma göre Biden'ın bin 180, Sanders'ın ise 885 delegesi bulunuyor. Sanders'ın kazanmak için kalan eyaletlerdeki oyların yüzde 63.3'ünü alması gerekiyor.