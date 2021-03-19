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Dünya

Biden'dan Putin'in görüşme talebine yanıt: Bir noktada görüşeceğimize eminim

19 Mart 2021 19:10

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den gelen 'online' görüşme talebine yanıt verdi. Biden ''Bir noktada görüşeceğimize eminim'' dedi.

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