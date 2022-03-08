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Ekonomi

Biden’dan kripto para hazırlığı

“Bu, Merkez Bankası’nın dijital para birimi oluşturmasında atılan bir adım”

08 Mart 2022 16:39

ABD Başkanı Joe Biden’ın Merkez Bankası’nın dijital para birimi çalışmasını da içeren ve hükümetin kripto para stratejisini ortaya koyan kararnameyi bu hafta imzalaması bekleniyor.

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