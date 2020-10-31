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Dünya

Biden'dan İzmir depremi açıklaması: Türk ve Yunan hükümetlerinin birlikte çalışmasından dolayı minnettarız

31 Ekim 2020 00:02

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşecek olan başkanlık seçiminde Demokratların adayı olan Joe Biden, İzmir açıklarında meydana gelen, Türkiye ve Yunanistan'da çok sayıda ölüme neden olan depreme ilişkin açıklama yaparken, "Türk ve Yunan hükümetlerinin farklılıklarını bir kenara koyup birlikte çalışmasını takdir ediyoruz" dedi.

Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve eşim Jill, bugünkü depremden sonra Türkiye ve Yunanistan halkına dualarımızı gönderiyoruz. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları ile Türk ve Yunan hükümetlerinin farklılıklarını bir kenara koyup birlikte çalışmasından dolayı minnettarız."

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