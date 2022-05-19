Biden'dan 'İsveç-Finlandiya' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine destek verdiklerini açıkladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise "Terörü her şekliyle lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Finlandiya ve İsveç liderleriyle düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğini güçlü şekilde desteklediğini ifade etti. Biden, "İki ülke tüm şartları karşılıyor. NATO'ya katılan yeni üyeler kimseye tehdit olmamıştır. NATO'nun amacı saldırganlığa karşı savunmadır" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise "Finlandiya her zaman Türkiye ile iyi ilişkileri olmuştur. Terörü her şekliyle lanetliyoruz. Türkiye'nin tüm endişelerini görüşmeye hazırız. Türkiye'nin güvenliğine bağlı olacağız" diye konuştu.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise "Ukrayna'da yaşananlar bize Avrupa'nın en karanlık günlerini hatırlatıyor. 200 yıllık tarafsızlığın sonunda İsveç yeni bir yol seçmiştir. İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyeliği seçmiştir. İsveç halkının güvenliğini NATO içersinde en başarılı şekilde korunacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu…