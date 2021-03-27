Biden'dan Erdoğan'a mektup: Salgından etkilenenlerin acısını paylaşıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı devralmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk resmi temasını kurdu. Biden, Erdoğan'a gönderdiği mektupta, Covid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanı" hitabıyla başlayan mektupta, Biden "Size ve Türkiye Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Biden, Covid-19 salgınından etkilenen Türk vatandaşlarının, ailelerinin ve tüm halkının acısını paylaştığını dile getirdi.

Covid-19 salgınına karşı ortak mücadeleyi sürdürürken iklim değişikliği tehdidini gözden kaçırmamak gerektiğini belirten Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 22-23 Nisan'da çevrimiçi gerçekleştirilecek iklim temalı Liderler Zirvesine davet etti.

Biden, zirvenin, iklim krizine karşı ortak çabalar konusunda dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini ve diğer küresel paydaşları bir araya getireceğini belirtti.

Biden'ın benzer mektupları İklim Zirvesi'ne davet ettiği diğer 40 lidere de gönderdiği bildirildi.