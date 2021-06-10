Biden'dan Avrupa ziyaretinin ilk durağında "ABD geri döndü" mesajı

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ABD Başkanı Joe Biden, ilk yurt dışı seyahati kapsamında Britanya’ya ulaştığında “ABD geri döndü” ifadeleriyle mesaj verdi.

Politico’da yer alan habere göre, Biden Avrupa’da yedi gün, üç ülke boyunca sürecek ilk yurt dışı seyahatine başladı.

İlk durağı Britanya’da, First Lady Jill Biden'la birlikte Hava Kuvvetleri birlikleri ve ailelerine yaklaşık 20 dakika süren bir konuşma yapan Biden, şunları söyledi: “Yolun her noktasında ABD’nin geri döndüğünü ve dünya demokrasilerinin en büyük zorluklar ve geleceğin en önemli meseleleri konusunda beraber durduğunu göstereceğiz”

“Güçle, değerlerimizi savunarak, halkımıza ulaştırarak liderlik etmeye bağlıyız” diyen Biden, “ABD bizim gibi düşünen uluslar yanımızda durduğunda ulusal güvenliğimizi ve ekonomik zenginliğimizi geliştirmek için daha iyi bir konumdadır” sözleriyle devam etti.

Biden kendisi ve diğer dünya liderlerinin pandemiyle mücadele, iklim krizini durdurma ve kendilerini siber saldırılardan ve 'bunlara izin veren otokratlardan' korumak konusunda harekete geçeceklerini söyledi.

Biden, gelecekteki dört günü Britanya’da G7 liderleriyle görüşerek geçirecek. Britanya’da Biden, Kraliçe Elizabeth ve Başbakan Boris Johnson’la görüşecek.

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