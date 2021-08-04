Biden, cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Cuomo'yu istifaya çağırdı

ABD Başkanı Joe Biden, yürütülen bir soruşturma sonucunda 11 kişiye cinsel tacize bulunduğu iddia edilen New York Valisi Andrew Cuomo'ya istifa çağrısı yaptı.

New York Başsavcısı Letita James, soruşturmanın sonucunda Cuomo'nın kadınlara izin almadan ellediğini, öptüğünü, sarıldığını ve uygunsuz yorumlarda bulunduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Soruşturma sonuçlarının açıklanmasından birkaç saat sonra Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, "Bence istifa etmeli" dedi.

Biden, "Sanırım eyaletin yasama organları onu azletme kararı verebilir. Bundan kesin emin değilim. Tüm verileri okumadım" ifadelerini kullandı.

Bir gazeteci, Cuomo'nun kendisinin Biden'le fiziksel temasta bulunduğu fotoğrafı kullanarak kendisini savunmasına da şu cevabı verdi: "Bakın buna detaylı bir değerlendirme yapmayacağım. Eminim bazı masum temaslar da vardı, ancak başsavcı iyi niyetli olmayan temaslar da gördüklerine karar verdi".

Cuomo hakkındaki taciz iddiaları

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat'ta "Medium" adlı internet sitesinde yayımladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu iddia etmişti.

New York Times'a 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett da 63 yaşındaki Vali'nin kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu öne sürmüştü.

Fotoğrafçı Anna Ruch (33), New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının "istenmeyen flört" olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini kaydetmişti.

Ana Liss ve Karen Hinton adlı iki eski çalışan da 7 Mart'ta Wall Street Journal'a, Cuomo'nun kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu anlatmıştı.

"Times Union" gazetesinde 10 Mart'taki haberde de kimliği açıklanmayan bir kadın, 2020 sonlarında Cuomo'nun kendisini valilik konutuna çağırıp taciz ettiğini.