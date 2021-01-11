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Dünya

Biden çiftiyle birlikte Beyaz Saray'a taşınacak köpek Major'ın büyüdüğü barınak, tören düzenliyor

11 Ocak 2021 12:47

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın barınaktan kurtardığı köpeği Major Biden, Beyaz Saray'a giden ilk köpek olacak. Major'ın geldiği barınak, Biden'ın yemin edeceği gün köpek için de özel bir tören düzenleneyecek.

CNN'de yer alan habere göre, Joe ve Jill Biden çiftinin 2018'de barınaktan sahiplendiği Alman kurdu Major Biden, Beyaz Saray'a taşınacak. Major'ın büyüdüğü sığınak, Biden'ın ABD Başkanı olarak yemin ettiği gün internet üzerinden ayrı bir tören düzenleyecek.

Biden çifti Beyaz Saray'a iki köpek ve kediyle taşınacak. 

 
 

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