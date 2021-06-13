Biden çifti, G7 Zirvesi'nin sonunda Kraliçe Elizabeth'in çay davetine katılacak

ABD Başkanı Joe Biden ve First Lady Jill Biden, Britanya'da G7 Zirvesi sona ererken Windsor Kalesi'nde Kraliçe Elizabeth ile çay içmek üzere buluşacak.

Kraliçe Elizabeth, Biden çiftiyle G7 liderleri için düzenlediği resepsiyonda tanışmıştı. G7 Zirvesi sona ererken, bu zamana kadar 13 ABD Başkanı'yla tanışan Kraliçe Elizabeth, Biden çiftini Windsor Kalesi'nde çay içmek üzere ağırlayacak.

Biden çifti, Kraliçe Elizabeth'in Windsor Kalesi'nde ağırladığı 4. ABD Başkanı ve First Lady'si olacak.

Biden, Windsor Kalesi'ndeki görüşmeden sonra pazartesi günü NATO Zirvesi için Brüksel'e geçecek. Salı günü ise ABD-AB görüşmesi gerçekleşecek. Biden'ın ziyaretleri, Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşerek sona erecek.