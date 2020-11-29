Biden çifti Beyaz Saray'da iki köpek ve bir kediyle yaşayacak

ABD’nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden ve First Lady Jill Biden çiftinin 20 Ocak’ta Beyaz Saray’a taşınırken iki Alman çoban köpeğinin yanı sıra bir de kedileri olacağı belirtildi.

The Guardian’ın aktardığı habere göre, Biden çiftinin Beyaz Saray’da birlikte yaşayacağı iki Alman çoban köpeğine bir de kedinin eklendiğini CBS, Twitter’dan aktardı.

Jill Biden, seçim öncesi bir muhabirin “Biden başkan seçilirse size herhangi bir söz verdi mi?” sorusuna “Bir kedi isterim” sözleriyle yanıt vermişti.

ABD Başkanları genellikle Beyaz Saray’da evcil hayvanlarıyla birlikte yaşıyor. ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump ise 1849’dan bu yana evcil hayvanı olmayan tek ABD Başkanı olmuştu. Trump, bir köpek bakmak isteyeceğini ancak buna vakti olmadığını söylemişti.