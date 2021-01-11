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Dünya

Biden, CIA direktörlüğüne William J. Burns'ü aday gösterdi

11 Ocak 2021 15:30

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Direktörlüğü'ne William J. Burns'ü aday gösterdiğini duyurdu.

Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, Burns'ün ABD'yi ve halkı güvende tutacak onlarca yıllık deneyime sahip örnek bir diplomat olduğu belirtildi.

Biden'ın, CIA Direktörlüğü'ne aday gösterdiği Burns'ün, kendisi gibi istihbaratın siyasetle ilgisi olmadığını düşündüğü kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Burns, tehditleri hudutlarımıza ulaşmadan önce önlemek ve bunlarla yüzleşmek için ihtiyacımız olan bilgi, muhakeme ve bakış açısını getirecek" ifadesi kullanıldı.

64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William Burns, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda 33 yıl hizmet vermişti. Adaylığı onaylanırsa Burns, kariyerinin tamamını Dışişleri'nde geçirmiş ilk CIA Direktörü olacak.

 

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