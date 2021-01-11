Biden, CIA direktörlüğüne William J. Burns'ü aday gösterdi

Biden'ın ekibinden yapılan açıklamada, Burns'ün ABD'yi ve halkı güvende tutacak onlarca yıllık deneyime sahip örnek bir diplomat olduğu belirtildi.

Biden'ın, CIA Direktörlüğü'ne aday gösterdiği Burns'ün, kendisi gibi istihbaratın siyasetle ilgisi olmadığını düşündüğü kaydedilen açıklamada, "Büyükelçi Burns, tehditleri hudutlarımıza ulaşmadan önce önlemek ve bunlarla yüzleşmek için ihtiyacımız olan bilgi, muhakeme ve bakış açısını getirecek" ifadesi kullanıldı.

64 yaşındaki eski Rusya Büyükelçisi William Burns, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda 33 yıl hizmet vermişti. Adaylığı onaylanırsa Burns, kariyerinin tamamını Dışişleri'nde geçirmiş ilk CIA Direktörü olacak.