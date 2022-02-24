Biden bugün Rusya'ya yeni yaptırımları açıklayacak; "İleri teknoloji, finans ve Putin'in çevresi hedef alınabilir"

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ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün Rusya'ya yaptırımların yeni paketini açıklayacağı belirtildi. Biden'ın açıklayacağı yaptırımlar arasında ileri teknoloji ve finans sektörünü hedef alan maddeler olabileceği belirtildi.

CNN'in aktardığı habere göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın bugün TSİ: 20.00'de Ukrayna'ya işgal başlatan Rusya'ya yeni yaptırımları aktaran bir konuşma yapması bekleniyor.

Yeni yaptırımlarda Rusya'yı ileri teknolojiden dışlayacak, büyük Rus finansal kurumlarına kısıtlamalar uygulayacak maddeler yer alması bekleniyor.

Yeni yaptırımlarda, Rusya lideri Vladimir Putin'in yakın çevresinden isimlerin de yer alabileceği belirtildi.

Biden, bu hafta açıkladığı ilk yaptırım paketinde, iki büyük Rus finansal kurumu ve Moskova elitlerinin hedef alındığını söylemişti.