Biden, Başkanlığının ilk saatlerinde Covid-19'dan göçe birçok konuda 17 kararname imzaladı

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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'daki ilk saatlerinde Covid-19'dan çevreye, göçten diplomasiye birçok alanda 17 tane kararname imzaladı.

Bu kararnamelerden bazıları Donald Trump döneminde alınan kararların geri çevrilmesini hedefliyordu. Örneğin Biden, kararnameyle Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bazı ülkelere yönelik seyahat yasağını kaldırdı. Bu seyahat yasağı, Trump iktidarının ilk hamlelerindendi. Trump'ın ABD-Meksika sınırına duvar inşa edebilmesine imkan sağlamak için ilan ettiği acil durum da imzalanan kararname ile sona erdi.

Biden'ın imzaladığı ilk kararnamelerden bir diğeri de ülkenin Paris İklim Anlaşması'yla tekrar katılmasıyla ilgili oldu. İklim değişikliği ile mücadele, Biden ve ekibinin kampanya süreci boyunca öne çıkardığı bir başlık olmuştu.

Biden, Obama'nın 7 yıl değerlendirdikten sonra çevresel nedenlerle Kasım 2015'te reddettiği ancak Donald Trump'ın onayladığı Keystone XL petrol boru hattı projesinin iptaline yönelik kararnameye de imza attı.

Yeni ABD Başkanı, Covid-19 ile mücadele kapsamında federal bina ve topraklarda maske takmayı ve sosyal mesafeyi korumayı zorunlu kıldı.

Kararnamelerden biri diğeri de ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden çekilmesini durdurdu. Biden yönetimi, ABD'nin DSÖ delegasyonunun başına Dr. Anthony Fauci'nin geçmesine karar verdi.

Biden, göreve geldiği ilk günde 17 kararnameye imza attı.

Oval Ofis'teki masasına ilk kez oturan Biden, "Yapacağımız bazı şeyler cesur ve kritik olacak. O yüzden başlamak için bugünden iyi zaman yok" demişti.