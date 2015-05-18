Biden, Barzani'ye 'ikimizin de ömrü Kürt devletini görmeye yetecektir' mi dedi?

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın, kısa süre önce Washington'da görüştüğü Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye, "İkimizin de ömrü Kürt devletini görmeye yetecektir" dediği öne sürüldü.

İhsan Dörtkardeş'in DHA'da yer alan haberine göre, Kuzey Irak'tan uydu aracılığı ile yayın yapan Rudaw TV'nin haber bültenine katılan İmar ve İskan Bakanı Derbaz Kosret, Barzani ile birlikte 3 Mayıs’tan itibaren 1 hafta süreyle ABD'de temaslarda bulunduklarını anlattı. Kosret, Kürt lider Mesut Barzani'nin ABD’li yetkililere Kürtler'in geleceğine ilişkin detaylı söz ettiğini, görüşme sırasında, "Artık komşu ülkelerin bizimle nasıl bir ilişki geliştireceklerini bekleyecek değiliz. Bağdat’ta yeni bir yönetim var. Bağdat Yönetimi'ne yardımcı olacağız. Ancak, bu milletimizin haklarından vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor" dediğini anlattı.

Barzani’nin ABD Başkanı Barack Obama ve Joe Biden’a Kürtler'in kendi kaderlerini tayin edebilecek durumda olduğunu ve referandum ile bağımsızlık konularında da barışçıl davranacaklarını söylediği kaydedildi.

Kuzey Irak'taki hükümetin İmar ve İskan Bakanı Derbaz Kosret, Başkan Obama'nın Barzani’ye, "Kürt milletinin taleplerini öğrenmek istedik. Taleplerinize karşı değiliz. Ancak, şu durumda bizim için öncelikli olan IŞİD örgütünün bitirilmesidir" dediğini aktardı.

Görüşmeye katılan Başkan Yardımcısı Biden'in Mesut Barzani’ye, “Sayın Başkan müsterih olun. İkimizin de ömrü Kürt devletini görmeye yetecektir" dediği ifade edildi.