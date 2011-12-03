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Dünya

Biden Bartholomeos'u ziyaret etti İSTANBUL (A.A)

03 Aralık 2011 20:53

-Biden Bartholomeos'u ziyaret etti İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret etti. Biden'ı, patrikhanenin girişinde, Amerikan Başpiskoposu Dimitrios, Fener Rum Patrik Vekili Metropolit Stefanos ve kıdemli rahipler karşıladı. Basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saat görüşen Biden ve Patrik Bartholomeos, daha sonra gazetecilere poz verdi. Biden ve Bartholomeos'un salona kol kola girdiği görüldü. Patrikhanenin merdivenlerinde fotoğraf çektiren Biden ve Bartholomeos, buradan Aya Yorgi Kilisesi'ne geçti. Basın mensupları patrikhanede tutulduğu sırada Biden'ın kilisede mum yaktığı öğrenildi. Burada da Patrik Bartholomeos ile birlikte gazetecilere poz veren Biden, kilise hakkında bilgi aldı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 1 saat 45 dakikalık ziyaretin ardından alkışlarla patrikhaneden ayrıldı. Ziyaret öncesinde Fener Rum Patrikhanesi'nin çevresindeki binalarda özel harekat ekipleri güvenlik önlemi aldı. Basın mensupları da üst aramaları yapıldıktan sonra patrikhaneye alındı.

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