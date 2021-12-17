Biden: Aşısızları ağır hastalık ve ölümle dolu bir kış bekliyor

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ABD Başkanı Joe Biden, ülkedeki Koronavirüs’ün Delta ve Omicron varyantı vakaları sonrası, aşı yaptırmayanları “ağır hastalık ve ölümle geçen bir kış” beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nde konuştu. Biden, Omicron vakalarının ocak ayında pik yapabileceğini söyledi.

Biden “Aşısızlar için, ağır hastalık ve ölümle dolu bi kışa bakıyoruz” dedi.

ABD’de Covid kaynaklı ölümler 800 bini geçti. 65 yaş üstü her 100 ABD’liden birinin hayatını kaybettiği aktarıldı.