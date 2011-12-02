-Biden Ankara'dan ayrıldı ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ankara'daki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a geçti. Resmi ziyaret çerçevesinde dün gece geç saatlerde Ankara'ya gelen Biden, Air Force Two uçağı ile İstanbul'a gitti. Biden ve beraberindeki heyeti Esenboğa havaalanında Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş uğurladı. Biden uçağa binmeden önce, görüntüsünü alan gazetecilere doğru el sallayarak, asker selamı verdi. Joe Biden, Ankara'da TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile kahvaltıda bir araya gelerek, Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşen Biden'ın yarın İstanbul'da "Küresel Girişimcilik Zirvesi"ne katılması ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelmesi planlanıyor. Irak'tan Türkiye'ye gelen Biden, İstanbul'daki temaslarının ardından Yunanistan'a geçerek, 5 Aralık'ta ABD'ye dönecek. -Biden'ın Anıtkabir özel defterine yazdıkları- Biden, sabah saatlerinde ziyaret ettiği Anıtkabir'de, Özel Defter'e de şu satırları yazdı: "ABD adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına en derin saygılarımı sunarım. Günümüzde dünyanın dört bir köşesinden insanlar yönetimlerinde daha çok pay sahibi olabilmek için mücadele verirken, Atatürk'ün Türkiye'nin gelişiminde demokrasiye yaptığı vurgudan ilham alabilirler. Dinamik bir Türkiye, Atatürk'ün vatandaşlarına 10. Yıl Nutku'ndaki 'Yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz' sözlerini yaşatmaktadır. Bu son sözler hepimize ilham vermelidir."