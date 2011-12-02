T24 LogoT24 Logo
Dünya

Biden Ankara'dan ayrıldı ANKARA (A.A)

02 Aralık 2011 16:52

-Biden Ankara'dan ayrıldı ANKARA (A.A) - 01.12.2011 - ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ankara'daki temaslarını tamamlamasının ardından İstanbul'a geçti. Resmi ziyaret çerçevesinde dün gece geç saatlerde Ankara'ya gelen Biden, Air Force Two uçağı ile İstanbul'a gitti. Biden ve beraberindeki heyeti Esenboğa havaalanında Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Ali Ulutaş uğurladı. Biden uçağa binmeden önce, görüntüsünü alan gazetecilere doğru el sallayarak, asker selamı verdi.  Joe Biden, Ankara'da TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile kahvaltıda bir araya gelerek, Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşen Biden'ın yarın İstanbul'da "Küresel Girişimcilik Zirvesi"ne katılması ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bir araya gelmesi planlanıyor. Irak'tan Türkiye'ye gelen Biden, İstanbul'daki temaslarının ardından Yunanistan'a geçerek, 5 Aralık'ta ABD'ye dönecek. -Biden'ın Anıtkabir özel defterine yazdıkları- Biden, sabah saatlerinde ziyaret ettiği Anıtkabir'de, Özel Defter'e de şu satırları yazdı: "ABD adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına en derin saygılarımı sunarım. Günümüzde dünyanın dört bir köşesinden insanlar yönetimlerinde daha çok pay sahibi olabilmek için mücadele verirken, Atatürk'ün Türkiye'nin gelişiminde demokrasiye yaptığı vurgudan ilham alabilirler. Dinamik bir Türkiye, Atatürk'ün vatandaşlarına 10. Yıl Nutku'ndaki 'Yaptıklarımızı asla kâfi göremeyiz; çünkü, daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz' sözlerini yaşatmaktadır. Bu son sözler hepimize ilham vermelidir."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24