Biden: Afganistan'dan ne zaman çekilirsek çekilelim bu durumlar yaşanacaktı

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ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'den ABD'lilerin ve Afgan müttefiklerinin tahliyesiyle ilgili olarak, "Ne zaman başlarsak başlayalım zor ve sancılı olacaktı" dedi. Biden yönetimi, Afganistan'dan çekilme sürecini yönetiş şekli nedeniyle ciddi anlamda eleştiriliyordu.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bir hafta sonra konuşan Biden, ABD'nin tahliye alanına değişiklikler yaptığını ve havalimanı ile güvenli bölgeye erişimin kolaylaştığını belirtti. ABD bu hamle ile Taliban savaşçılarını itmeyi ve havalimanı etrafındaki kaosu azaltmayı planlıyor.

Beyaz Saray'da konuşan Biden, "İnsanları oradan çıkarma kabiliyetimizin gelişmesi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme sürenin ne zaman gerçekleştiğinden bağımsız "hep acı ve sancılı" olacağını ifade eden Biden, "Bir ay önce veya bir ay sonra başlasak da bir şey fark etmezdi. Bu kadar çok insanı acı veya kayıp yaşamadan, televizyonda gördüğünüz kalp kırıcı şeyler olmadan tahliye edemezsiniz. Bu bir olgu. Gördüğünüz o insanlar için kalbim acıyor" ifadelerini kullandı.

Biden, ABD'nin 14 Ağustos'tan bu yana ABD'den yaklaşık 28 bin kişiyi tahliye ettiğini bildirdi.

Basın toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, belirledikleri 31 Ağustos son tarihinden sonra da Afganistan'da kalmaları gerekebileceğini ifade etti. Biden, daha ülkedeki tüm ABD'lileri tahliye etmeden ABD askerinin çıkmayacağını söylemişti.