Biden, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'yle görüştü; "ABD'nin desteği devam edecek" vurgusu yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefonda görüşerek, çekilme süreci devam etse de ABD’nin Afganistan’a insani yardımlar da dahil olmak üzere, desteklerinin süreceğini söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden dün, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani’yle telefonda görüştü.

Beyaz Saray açıklamasında iki liderin, "Taliban'ın mevcut saldırılarının, hareketin çatışmaların müzakere ile çözülmesini destekleme iddiasıyla doğrudan çeliştiği" konusunda hemfikir oldukları belirtildi. Biden’ın Gani’ye “ABD’nin kalıcı ve adil siyasi çözüm için diplomatik yükümlülüklerinin süreceğini” söylediği belirtildi.

ABD’nin aynı zamanda Afganistan'a insani yardımlar da dahil olmak üzere, destek olmaya devam edeceği vurgulanarak Afgan Güvenlik Güçleri Fonu için Kongre'den 3,3 milyar dolar talep edildiği bildirildi.

Söz konusu fonun 1 milyar dolarının Afgan güçleri tarafından yakıt, mühimmat ve yedek parça alımında, 700 milyon dolarının güvenlik güçlerinin maaşlarının ödenmesine ve 1 milyar dolarının ise Afgan Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonları desteklemeye yönelik olacağı kaydedildi.